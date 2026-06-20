Pugno al titolare del pub: fermato l' aggressore di Emanuele Fiocco È un classe 1996 con precedenti

È stato arrestato il presunto autore della brutale aggressione ai danni di Emanuele Fiocco, il titolare del pub "The Queen – Gin & Beer" di via Giambattista Ruoppolo, al Vomero, rimasto gravemente ferito nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

L'uomo, un napoletano classe 1996 con precedenti penali, è stato rintracciato e fermato nella mattinata di oggi al termine di un'intensa attività investigativa condotta dai carabinieri. Secondo quanto emerso, sarebbe stato individuato grazie al lavoro dei militari dell'Arma che da giorni erano sulle sue tracce. Una volta fermato, avrebbe confessato le proprie responsabilità. Attualmente si trova in caserma.

Secondo la ricostruzione che sarebbe emersa nel corso delle indagini, la sera dell'aggressione Fiocco si trovava nel locale e Il giovane avrebbe chiesto una Red Bull e, per motivi ancora da chiarire, avrebbe iniziato a discutere con una dipendente. A quel punto il titolare si sarebbe avvicinato per capire cosa stesse accadendo e, in modo garbato, avrebbe chiesto se vi fossero problemi.

La situazione sarebbe però degenerata nel giro di pochi istanti. Il ventinovenne si sarebbe alzato improvvisamente colpendo Fiocco con un violento pugno al volto. Il gestore sarebbe caduto a terra perdendo conoscenza. Dopo circa cinque minuti avrebbe ripreso i sensi mentre alcuni presenti cercavano di prestargli soccorso.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, Fiocco è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per una grave emorragia cerebrale. Le sue condizioni, inizialmente molto critiche, sono progressivamente migliorate e poi è stato dichiarato fuori pericolo.

Determinanti per l'identificazione sarebbero state le testimonianze raccolte e l'attività investigativa sviluppata dai carabinieri nel corso dell'ultima settimana.