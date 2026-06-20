Operazione stazioni sicure: due arresti della polizia Presidio e controllo del territorio nell’area di Piazza Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato due persone, rispettivamente per rapina aggravata e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Personale del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, durante un servizio di pattugliamento in Piazza Garibaldi, all’altezza di via Bologna, ha notato tre soggetti discutere animatamente; poco dopo, uno di essi ha aggredito fisicamente gli altri due.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati da due dei tre malviventi i quali hanno indicato il terzo quale autore di una rapina.

Dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che, poco prima, l’indagato, in corso Arnaldo Lucci, dopo aver aggredito fisicamente uno dei soggetti in questione, gli aveva sottratto lo smartphone per poi darsi alla fuga.

Per tali motivi, i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato.

Gli agenti inoltre, nel transitare all’angolo tra corso Novara e via Firenze, hanno controllato un soggetto, trovandolo in possesso di un involucro contenente cinque dosi preconfezionate di sostanza stupefacente, un flacone contenente una sostanza psicotropa a base di benzodiazepine e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri, con una lama di circa 7 centimetri.