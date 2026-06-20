Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli

Ecco il bilancio dell'attività

servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere ponticelli

Imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, relative alle condizioni di sicurezza e di igiene alimentare...

Napoli.  

Gli agenti del Commissariato di Ponticelli, unitamente a personale della Polizia Locale e dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale del quartiere.

Al titolare sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, relative alle condizioni di sicurezza e di igiene alimentare, nonché per carenze igienico-sanitarie, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e di quello relativo agli orari di esercizio.

Nel corso dell’attività sono state, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.200 euro.

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