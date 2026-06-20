Giro di vite della polizia a Porta Nolana e Chiaia: sanzionate 13 attività In campo insieme alla polizia anche il personale dell'Asl Napoli 1

La polizia ha effettuato controlli nelle aree di Porta Nolana, piazza Garibaldi e in zona Chiaia.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del commissariato San Ferdinando e della divisione polizia amministrativa e sociale, unitamente ai militari della guardia di finanza ed al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 99 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllato 42 veicoli.

Ancora, durante l’attività, sono state controllate 22 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 13 esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per l’installazione delle insegne di esercizio pubblico non autorizzato, per assenza di certificazione in materia di impatto acustico e per mancata emissione di documento commerciale.