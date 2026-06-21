Rapina con accoltellamento a Napoli: 53enne ferito in via Conforti La vittima, un 53enne algerino, si sarebbe rifiutato di consegnare il borsello ai malviventi

Un uomo di 53 anni, di nazionalità algerina, è stato ferito alla spalla destra con un'arma da taglio nella notte tra sabato e domenica in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, dove è stata medicata: le sue condizioni non destano preoccupazione.

La ricostruzione

Secondo quanto accertato dai Carabinieri della PMZ Stella, il 53enne sarebbe stato aggredito nel corso di una rapina. L'uomo si sarebbe rifiutato di consegnare il proprio borsello ai rapinatori, che lo avrebbero colpito con una lama prima di portargli via l'oggetto e darsi alla fuga. I responsabili, descritti come un gruppo di giovani, avrebbero fatto perdere le proprie tracce subito dopo l'aggressione.

Le indagini

I Carabinieri della PMZ Stella sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'episodio e risalire all'identità dei responsabili. Non si esclude che le forze dell'ordine possano avvalersi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, una delle aree più frequentate del centro cittadino.