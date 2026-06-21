Napoli, tenta la rapina con lo spray urticante e aggredisce gli agenti Arrestato un 17enne: aveva aggredito una coppia usando lo spray al peperoncino

Momenti di tensione in via Nuova Marina, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato bloccato dagli agenti della VI Zona Polizia di Frontiera Marittima durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato due ragazzi che inseguivano a piedi il minorenne, indicandolo urlando come l'autore di un tentativo di rapina avvenuto pochi istanti prima.

L'aggressione e la colluttazione

Gli agenti sono immediatamente intervenuti per intercettare il fuggitivo. Alla vista delle divise, il 17enne ha opposto una violenta resistenza, dando vita a una vera e propria colluttazione nel tentativo di sfuggire alla cattura. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza, non senza difficoltà e riportando alcune lesioni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dai successivi accertamenti, il minorenne avrebbe preso di mira le due vittime poco prima dell'arrivo della pattuglia. Per costringerle a consegnare i propri smartphone, il giovane non ha esitato a spruzzare contro di loro dello spray urticante. Il tentativo di rapina è però fallito grazie alla reazione delle vittime, che si sono messe all'inseguimento del malvivente attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Il 17enne è stato così condotto in questura e, d'intesa con l'autorità giudiziaria, tratto in arresto.