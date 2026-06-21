Incendio all'ospedale del Mare, il sindaco sul posto: situazione sotto controllo L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori

"In merito all’incendio che ha interessato la facciata esterna di una palazzina dell'Ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato dal primo momento in costante e diretto contatto con la Prefettura, i vertici dei Vigili del Fuoco, la ASL Napoli 1 Centro e con tutte le autorità competenti per monitorare l'andamento dello spegnimento del rogo e accertarsi delle condizioni di sicurezza del personale sanitario e dei degenti. Si è poi recato sul posto per verificare le condizioni dei pazienti e dei lavoratori".

Lo rende noto, in un comunicato, il Comune di Napoli. Insieme al primo cittadino, l'assessore alla Salute e al verde, Vincenzo Santagada, sta seguendo passo dopo passo le operazioni sul campo, con particolare riguardo alle attività di messa in sicurezza dell'intera area circostante e alla verifica dell'impatto ambientale causato dal fumo sprigionatosi.

"L'intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del Fuoco e la pronta attivazione del piano di emergenza interno hanno evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione risulta attualmente sotto controllo. Era doveroso accertarsi sul posto e mostrare vicinanza", ha dichiarato il sindaco Manfredi.

