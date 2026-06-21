Lite tra due uomini degenera, uno dei due colpisce il rivale con un cacciavite

Il presunto aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

lite tra due uomini degenera uno dei due colpisce il rivale con un cacciavite
Napoli.  

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni con l'accusa di tentato omicidio a Chiaiano, quartiere della periferia nord di Napoli. La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale C.T.O. per le ferite riportate.

L'intervento

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, che riferiva di una lite con persona ferita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo con evidenti ferite da arma da taglio.

La ricostruzione

Dalle prime verifiche è emerso che la vittima era stata aggredita poco prima dal 49enne con un cacciavite, al termine di una lite nata per futili motivi. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l'indagato all'interno della propria abitazione, dove è stato rinvenuto anche l'oggetto utilizato per la presunta aggressione.

Il 49enne è stato arrestato dagli investigatori con l'accusa di tentato omicidio.

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