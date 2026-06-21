Lite tra due uomini degenera, uno dei due colpisce il rivale con un cacciavite Il presunto aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni con l'accusa di tentato omicidio a Chiaiano, quartiere della periferia nord di Napoli. La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale C.T.O. per le ferite riportate.

L'intervento

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, che riferiva di una lite con persona ferita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo con evidenti ferite da arma da taglio.

La ricostruzione

Dalle prime verifiche è emerso che la vittima era stata aggredita poco prima dal 49enne con un cacciavite, al termine di una lite nata per futili motivi. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l'indagato all'interno della propria abitazione, dove è stato rinvenuto anche l'oggetto utilizato per la presunta aggressione.

Il 49enne è stato arrestato dagli investigatori con l'accusa di tentato omicidio.