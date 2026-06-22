Ponticelli, violazioni sicurezza e igiene alimentare: prescrizioni della polizia Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere

Gli agenti del commissariato di Ponticelli, unitamente a personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale del quartiere.

Al titolare sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, relative alle condizioni di sicurezza e di igiene alimentare, nonché per carenze igienico-sanitarie, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e di quello relativo agli orari di esercizio.

Nel corso dell’attività sono state, altresì, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.200 euro.