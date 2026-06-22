Guida sicura, rafforzati i controlli della polizia: violazioni e sanzioni L'attività su strada ha riguardato i territori di Arzano e Frattamaggiore

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arzano e Frattamaggiore.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 2 e dell'ispettorato del lavoro, hanno identificato 73 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 32 veicoli e contestato due violazioni del codice della strada.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno inoltre controllato un esercizio commerciale, riscontrando la presenza di 3 lavoratori non in regola e diverse violazioni della vigente normativa, tra cui la mancanza di formazione e della visita medica dei dipendenti, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 17.400 euro. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.