Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto sul colpo La vittima è un 50enne che viaggiava a bordo di un Honda Sh: inutili, purtroppo, i soccorsi

Un uomo di 50 anni è morto nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Sant'Erasmo, all'altezza del civico 40. Il sinistro è stato segnalato alle ore 00:50.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, il 50enne, residente in zona, stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'uomo è deceduto sul colpo.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nola. La salma, posta sotto sequestro, è stata trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta ad autopsia.

Si tratta dell'ennesima tragedia sulle strade della Campania e della provinci di Napoli in particolare.