Campania, nei cantieri è una strage: muore operaio di 62 anni Sul posto carabinieri e 118: avviate le indagini

Ancora una vittima nei cantieri edili. Un’altra tragedia che allunga la già drammatica scia di morti sul lavoro in Italia. L’ultimo episodio si è verificato questa mattina a Grumo Nevano, in via Cesare Battisti, dove erano in corso lavori di ristrutturazione in un cantiere edile.

Secondo le prime informazioni, un operaio di 62 anni ha perso la vita durante l’attività lavorativa per cause che sono attualmente al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri e gli ispettori competenti per gli accertamenti del caso.

L’area del cantiere è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro per consentire le verifiche necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e documentazione per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

La morte dell’operaio riaccende ancora una volta il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Una vera e propria emergenza nazionale che continua a mietere vittime, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’industria. Sindacati e associazioni di categoria chiedono da tempo maggiori controlli, investimenti nella prevenzione e una più incisiva cultura della sicurezza.

La comunità di Grumo Nevano è sotto shock per l’accaduto. Nelle prossime ore si attendono ulteriori dettagli sull’identità della vittima e sulle circostanze che hanno provocato l’ennesima tragedia sul lavoro. Una morte che si aggiunge a un bilancio sempre più pesante e che ripropone con forza la necessità di trasformare la sicurezza nei cantieri da obbligo formale a priorità assoluta.