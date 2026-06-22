Incendio ospedale del Mare, Rostan: "Subito verifiche su quanto è accaduto" "Pedane di legno incustodite e ritardi nell’apertura delle sbarre. . Plauso al personale sanitario"

"Ritengo sia doveroso fare chiarezza su alcuni aspetti a dir poco preoccupanti che stanno emergendo in merito alle probabili cause dell’incendio divampato all’ospedale del Mare.

In particolare è necessario chiarire come sia possibile che cataste di legname incustodite, dalle quali sarebbe partito il rogo, siano state abbandonate proprio a ridosso dell’edificio. In secondo luogo va verificata la circostanza, altrettanto grave, delle difficoltà riscontrate nell’intervento dei vigili del fuoco che avrebbero trovato il cancello di accesso al padiglione sbarrato senza nessuno che lo potesse aprire.

Si tratta di due accadimenti assolutamente incomprensibili per i quali dovranno essere appurate al più presto le responsabilità. La sicurezza delle strutture sanitarie, dei pazienti e degli operatori deve rappresentare una priorità assoluta". Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente della commissione Sanità.

“Voglio altresì sottolineare la straordinaria professionalità dimostrata dal personale sanitario in questa occasione - ha concluso la consigliera – nel gestire l’emergenza con tempestività e perizia. Un’intera ala dell’edificio è stata evacuata senza creare disagi ulteriori ai pazienti e in piena sicurezza.

Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale tecnico e amministrativo hanno dimostrato ancora una volta grande senso del dovere e attaccamento al proprio lavoro, mettendo al primo posto la tutela delle persone ricoverate".