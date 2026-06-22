Scampia: nasconde droga in casa, arrestato un 26enne Lotta al consumo e spaccio di droga

La polizia ha arrestato un 26enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a seguito di una segnalazione YouPol, inerente ad un’attività di spaccio, hanno controllato l’abitazione dell'uomo a Scampia, dove hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina del peso di circa 9 grammi e 2.830 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.