Scampia: nasconde droga in casa, arrestato un 26enne

Lotta al consumo e spaccio di droga

scampia nasconde droga in casa arrestato un 26enne

Controlli antidroga

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 26enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a seguito di una segnalazione YouPol, inerente ad un’attività di spaccio, hanno controllato l’abitazione dell'uomo a Scampia, dove hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina del peso di circa 9 grammi e 2.830 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ultime Notizie