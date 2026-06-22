Napoli, piazza Principe Umberto: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 49enne

La polizia ha arrestato un 49enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Principe Umberto, hanno notato l'uomo intento a cedere qualcosa ad un'altra persona in cambio di una banconota.

Gli agenti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il 49enne, trovandolo in possesso di 6 involucri di hashish del peso di circa 11 grammi, di 3 bustine di marijuana del peso di circa 5 grammi e di 155 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.