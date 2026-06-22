Incendio ospedale del mare, Flocco: chiesta relazione ad Asl e vertici struttura Intervento del presidente commissione ambiente

"Dopo l’incendio verificatosi presso l’Ospedale del Mare, ho formalmente richiesto ai vertici dell’Asl Napoli 1 centro e alla direzione sanitaria dell’ospedale una relazione sull’accaduto.

È necessario ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, chiarire le cause del rogo e verificare il pieno rispetto degli standard di sicurezza che una struttura sanitaria deve garantire".

Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della commissione ambiente e protezione civile del consiglio regionale della Campania.

"Resta doveroso ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Proprio il valore del loro lavoro impone oggi un approfondimento rigoroso su alcuni aspetti che non possono essere sottovalutati.

Ho chiesto chiarimenti sulla natura del materiale presente nell’area interessata dall’incendio, sulle ragioni della sua collocazione e sulla conformità delle modalità di deposito alle procedure di sicurezza. Considerata la rapidità con cui le fiamme avrebbero interessato alcuni elementi esterni della struttura - continua Flocco - ho chiesto inoltre informazioni sulle caratteristiche tecniche dei materiali coinvolti e sulla loro classificazione di reazione al fuoco.

Un ulteriore punto riguarda l’accessibilità dei mezzi di soccorso. Da quanto appreso, durante le operazioni di emergenza sarebbero emerse difficoltà nel raggiungimento delle aree interessate a causa della presenza di cancelli, barriere e sistemi di chiusura. Anche questa circostanza, se confermata, richiede una verifica puntuale delle procedure predisposte per garantire l’immediato accesso ai percorsi di emergenza.

Non si tratta di anticipare conclusioni né di sostituirsi agli organi tecnici e investigativi -conclude Flocco - ma di esercitare fino in fondo una funzione di controllo istituzionale. Un ospedale deve essere un luogo sicuro per i pazienti, per il personale e per tutti i cittadini. Per questo è indispensabile fare piena luce sull’episodio, individuare eventuali criticità e adottare tutte le misure necessarie affinché situazioni simili non si ripetano".