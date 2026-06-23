Lite per una donna davanti al cimitero: investe e uccide il suo rivale Ha origini napoletane il 40enne morto a Zibido San Giacomo nel Milanese

Ha origini napoletane Claudio Miranda il 40enne morto, schiacciato da un'auto al culmine di una lite per questioni sentimentali. La tragedia si verificata Zibido San Giacomo, nel Milanese.

I due rivali in amore si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero. Insieme all'omicida anche l'anziano padre. Vengono esplosi colpi di pistola a salve, la situazione degenera e Miranda viene investito e schiacciato contro lla sua auto, una Lancia Y, senza scampo.

La donna in questione aveva da qualche tempo una relazione con la vittima ma, secondo quanto accertato dai carabinieri, non vi erano state in precedenza liti tali da far pensare ad un epilogo così tragico. Gli investigatori sono ora alla ricerca dei tre amici della vittima, fuggiti facendo perdere le loro tracce.

A terra quando sono giunti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso allertati dal 118 hanno rinvenuto tre bossoli della pistola a salve.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 i quali hanno potuto solo constatare il decesso. Dopo l’interrogatorio con il pm di turno, l'omicida è stato accompagnato nel carcere di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria.