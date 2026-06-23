Napoli, minaccia nonna e fratello: arrestato 19enne

La donna è fuggita in strada e ha chiamato il 112

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Secondo i Carabinieri, il giovane avrebbe impugnato un coltello durante una lite familiare. In casa anche la fidanzata del fratello gemello

Napoli.  

Una telefonata disperata al 112, la fuga in strada di una donna anziana e l’arrivo dei Carabinieri in un appartamento di Napoli, dove una lite familiare era ormai degenerata. È finito in carcere un ragazzo di 19 anni, accusato di aver minacciato di morte con un coltello da cucina il fratello gemello e la nonna, la donna che avrebbe cresciuto entrambi fin da piccoli.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’episodio è maturato all’interno dell’abitazione familiare, al culmine dell’ennesimo diverbio. In casa, in quel momento, c’era anche la fidanzata di uno dei due fratelli. La discussione sarebbe rapidamente salita di tono fino a quando il giovane avrebbe afferrato un grosso coltello da pane, agitandolo contro i presenti e urlando minacce di morte.

La fuga in strada e la chiamata al 112

La nonna e la giovane donna sono riuscite a lasciare l’appartamento e a chiedere aiuto. È stata l’anziana, spaventata, a contattare il numero di emergenza. Nel frattempo, secondo quanto riferito agli investigatori, i due fratelli avrebbero continuato a fronteggiarsi all’interno della casa.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, la tensione non si era ancora placata. I militari hanno trovato il diciannovenne ancora in stato di agitazione e, secondo l’accusa, impegnato a minacciare il fratello anche davanti ai carabinieri. A quel punto è scattato l’intervento: il ragazzo è stato bloccato, disarmato e ammanettato.

Una convivenza segnata dalla paura

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro familiare già segnato da tensioni e presunte violenze. Negli ultimi mesi, secondo quanto raccolto dai Carabinieri, sia la nonna sia il fratello gemello sarebbero stati aggrediti dal giovane con schiaffi e pugni. Episodi che, fino a quel momento, non erano mai stati formalmente denunciati.

Il silenzio delle vittime, in casi come questo, racconta spesso la parte più fragile della violenza domestica: la paura di rompere i legami familiari, il timore di conseguenze peggiori, la speranza che l’ennesima lite resti l’ultima. Questa volta, però, la minaccia armata ha spinto l’anziana a chiedere aiuto.

L’arresto e l’attesa del giudizio

Il diciannovenne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. Le accuse dovranno ora essere valutate dall’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per ricostruire nel dettaglio la sequenza dei fatti e il contesto in cui sarebbe maturata l’aggressione.

La vicenda riporta l’attenzione sulle violenze che si consumano dentro le mura domestiche, spesso prima invisibili e poi improvvisamente evidenti quando la paura rompe il silenzio. A Napoli, questa volta, l’allarme lanciato da una nonna ha permesso ai militari di intervenire prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.

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