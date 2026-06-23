Scafati: sorpresa in casa con la droga e arrestata dalla polizia

La polizia ha arrestato una 35enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, effettuato un controllo presso l’abitazione della predetta a Scafati, dove hanno rinvenuto 31 panetti e 5 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 3 kg, nonché 2 coltelli a serramanico con le lame intrise di sostanza stupefacente.
Per tale motivo, la donna è stata arrestata. Ancora, nel corso del servizio, i medesimi poliziotti, all’interno di una cantina ubicata nello stesso stabile, hanno rinvenuto e sequestrato circa 2,7 kg di hashish, oltre 7 kg di marijuana, 70 grammi circa di cocaina, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un fucile a pompa cal. 12 con matricola abrasa e 22 munizioni dello stesso calibro.