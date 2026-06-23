controlli della polizia a san giovanni a teduccio e barra

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.
Durante le attività, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 59 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 31 veicoli.
E' stata, altresì, contestata una violazione del codice della strada.
Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.