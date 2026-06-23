Ventunenne ucciso a Napoli, Nappi: "Delitto che colpisce l’intera comunità"

"Se venisse confermata la pista della vendetta per una banale lite avvenuta su un campo di calcetto, ci troveremmo davanti a un’azione non solo barbara e criminale, ma di una violenza inaudita.
Confidiamo nel prezioso lavoro delle forze dell’ordine, con la speranza che l’autore del delitto venga al più presto individuato ed assicurato alla giustizia. Si agisca nei suo confronti con il massimo rigore e la massima severità.
Alla famiglia di Lorenzo Spasiano, colpita da questa immane tragedia, rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.