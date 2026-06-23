Degrado e abbandono via Marina a Napoli: operazione interforze Rimossi 4 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado e abbandono nelle aree di via Marina, ed in particolare nell’area adiacente alle “Torri Aragonesi”.

In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Poggioreale e Secondigliano, i militari dell’arma dei carabinieri e gli operatori della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia metropolitana, della polizia locale, della Napoli servizi, dell’Asia, dell’Asl Napoli 1 e dei servizi di Igiene ambiente e del welfare, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area antistante le “Torri Aragonesi” di via Marina, finalizzato al ripristino, alla bonifica e al risanamento dell’area pubblica, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano allestito ricoveri di fortuna con un conseguente accumulo di rifiuti.

Nello specifico, durante le attività, gli operatori hanno rimosso circa 4 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, nei confronti di cittadino extracomunitario è stato disposto l’accompagnamento presso un Cpr.

La zona resta monitorata dal personale operante al fine di garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.