Tragico incidente sulla Nola-Villa Literno: muoiono due motociclisti L'ennesimo drammatico episodio di incidente stradale in Campania: in corso le indagini

Ennesima tragedia della strada in Campania: muoiono nella notte due motociclisti lungo la superstrada Nola-Villa Literno. Le vittime, di 35 e 38 anni, erano rispettivamente residenti a Casoria e a Casavatore e viaggiavano su due potenti motociclette BMW S 1000 RR rimaste completamente distrutte nell’impatto.

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, non c'era più nulla da fare per i due centauri: i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso delle due vittime.

Incidente sulla Nola-Villa Literno: in corso le indagini

Un drammatico episodio verificatosi sulla Nola-Villa Literno, precisamente nel territorio del comune di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Mauro Del Vecchio e Leopoldo Colicelli è il nome dei due motociclisti vittime di questo grave incidente stradale.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento restano da chiarire le cause che hanno provocato il sinistro. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere se vi siano stati altri veicoli coinvolti o se l’incidente sia stato causato da una perdita di controllo dei mezzi.