Triplice tentato omicidio a San Giovanni a Teduccio: fermato un uomo Provvedimento eseguito dalla polizia

La polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un uomo, gravato da precedenti, ritenuto responsabile del reato di triplice tentato omicidio.

L'episodio si era verificato nella serata del 16 giugno 2026 a Napoli, in via Vigliena, all'interno del quartiere cittadino di San Giovanni a Teduccio, quando, al culmine di una lite, l'uomo avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco, ferendo le tre vittime.

Subito dopo il fatto, il presunto autore si era reso irreperibile. Le immediate attività investigative e le ricerche avviate dalla squadra mobile di Napoli hanno consentito di rintracciarlo e sottoporlo a fermo di polizia giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la locale casa circondariale di Poggioreale “Giuseppe Salvia”, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

Il provvedimento di fermo, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stato convalidato dal gip che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

La misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, può essere appellata dagli indagati e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.