Terra dei fuochi, Nappi: ennesimo rogo di rifiuti "Sgombero campi rom passo fondamentale per bonifica reale"

"L'ennesimo rogo di rifiuti nei pressi del campo rom di via Carrafiello a Giugliano impone la necessità di agire con lo sgombero immediato di questo tipo di insediamenti che, come denunciamo da tempo, sono bombe ad orologeria sociali ed ambientali".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

"Senza questa azione mirata all'effettivo recupero dei nostri territori, si rischia di vanificare lo straordinario lavoro effettuato dal Governo nazionale per la bonifica nella Terra dei fuochi.

Anche gli enti locali sono chiamati ad attivarsi su questo delicato versante, lo facciano mettendo da parte buonismo e ipocrisia".