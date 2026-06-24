Tragedia in Piazza Municipio: clochard trovato morto. Ipotesi malore per caldo È stato notato dai passanti: si tratta di un 57enne

Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto questa mattina in piazza Municipio, nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla sede del Comune.

Il corpo era riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana della piazza quando alcuni passanti si sono accorti della sua presenza e hanno dato l'allarme agli agenti della polizia locale in servizio nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per il 57enne non c'era ormai più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo era di origine indiana ed era in possesso di una carta d'identità italiana che riportava una residenza a Reggio Emilia. Non aveva una fissa dimora e viveva in condizioni di forte precarietà.

Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, elemento che orienta gli investigatori verso l'ipotesi di un decesso dovuto a cause naturali. Tra le possibili cause viene presa in considerazione anche quella di un malore legato alle elevate temperature registrate in città. Nella giornata di oggi, infatti, a Napoli la colonnina di mercurio ha raggiunto i 33 gradi.

Saranno comunque gli ulteriori accertamenti medico-legali a chiarire con precisione le cause della morte dell'uomo.