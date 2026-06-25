Cappuccio in testa preleva al bancomat: carabinieri arrestano 48enne romano Carta intestata ad una 93enne del Regno Unito probabilmente deceduta ma comunque irreperibile

Sono le 19.30 circa e i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio stanno percorrendo corso San Giovanni quando ad un tratto un uomo cattura la loro attenzione. Il tizio è davanti alla sportello bancomat della banca Intesa San Paolo e quel cappuccio in testa con quel caldo fa venire più di qualche pensiero ai carabinieri che decidono di approfondire la vicenda.

L’uomo, un 48enne romano già noto alle forze dell’ordine, viene fermato con in mano ancora i 500 euro appena prelevati.

Inutile il tentativo da parte del 48enne di gettare la carta di credito e un bigliettino con sopra delle cifre, verosimilmente il pin.

La carta in questione è intestata a una 93enne del Regno Unito probabilmente deceduta ma comunque irreperibile. L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere. Indagini in corso