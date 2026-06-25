Sorpreso a rubare all'interno di un’autovettura: arrestato dalla polizia Un 46enne dovrà rispondere di furto aggravato

La polizia ha arrestato un 46enne, con precedenti, per furto aggravato. Gli agenti del commissariato Poggioreale, nel transitare in via Lauria, hanno notato l'uomo intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta con il vetro anteriore danneggiato.

In quei frangenti, il 46enne, dopo aver asportato lo stereo dall’auto, si è allontanato, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori poco distante.

Durante le fasi del controllo, i poliziotti lo hanno trovato in possesso dello stereo appena asportato e di un borsello con degli arnesi e una chiave a T. Per tali motivi, lo stesso è stato arrestato.