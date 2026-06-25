Sorpreso a cedere la droga: la polizia arresta un 41enne Controlli degli agenti alle case nuove a Napoli

La polizia ha arrestato un 41enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Luigi Serio, all’angolo con via Toscano, hanno notato il 41enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, hanno raggiunto e bloccato sia il 41, trovato in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, che l’acquirente, con la dose di cocaina appena acquistata.

Per tali motivi, lo stesso è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.