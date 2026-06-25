Ancora sangue sul lavoro in Campania: due operai precipitano dall'impalcatura Uno dei due uomini è in pericolo di vita

Non si ferma la scia di sangue e dolore nei cantieri della Campania. In quello che si configura come l'ennesimo drammatico capitolo di un vero e proprio periodo nero per la sicurezza sul lavoro nella regione, due operai sono rimasti gravemente feriti nella tarda mattinata di oggi durante i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano, in provincia di Napoli.

I due uomini, secondo le prime ricostruzioni, stavano svolgendo le proprie mansioni quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono precipitati da un'impalcatura da un'altezza di circa cinque metri, impattando violentemente al suolo.

Uno dei lavoratori è in rianimazione e lotta per la vita

Immediato è scattato l'allarme dei presenti, che ha fatto confluire sul posto i soccorsi del 112 e del personale sanitario. Ad avere la peggio è stato un operaio di 66 anni. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli: l'uomo si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, intubato, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Meno drammatiche, seppur serie, le condizioni del collega, un uomo di 57 anni che nella caduta ha riportato severi traumi alle gambe. Il lavoratore è stato trasportato al vicino ospedale di Nola, dove si trova ricoverato; fortunatamente, i medici hanno escluso per lui il pericolo di vita.

Indagini in corso sulle misure di sicurezza

Sul luogo del grave incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Cicciano, insieme ai militari del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro). A loro è affidato il delicato compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, verificare la stabilità delle strutture provvisionali del cantiere e accertare se siano state rigorosamente rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in quota.

Un periodo nero che stringe la Campania in una morsa

L'episodio di Comiziano riaccende brutalmente i riflettori su una piaga sociale che in Campania sta assumendo i contorni di una costante emergenza. Le statistiche degli ultimi mesi descrivono una sequenza ininterrotta di infortuni gravi e mortali che interroga le istituzioni, le sigle sindacali e il mondo imprenditoriale. Dietro i cantieri di ristrutturazione e le grandi opere pubbliche si continua a consumare una strage silenziosa che trasforma i luoghi di riscatto e sviluppo del territorio — come la riqualificazione di un centro sportivo — in scenari di tragedia.