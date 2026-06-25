Sparatoria nella periferia est di Napoli: ferita una ragazza di 22 anni La giovane è ricoverata all'Ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita a colpi d'arma da fuoco nel corso del pomeriggio di oggi nella periferia orientale di Napoli.

L'allarme è scattato quando il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l'Ospedale del Mare, a seguito della segnalazione riguardante l'arrivo della giovane ferita presso la struttura sanitaria. Secondo quanto si apprende, la ventiduenne è vigile, cosciente e allo stato attuale non versa in pericolo di vita.

Le prime indagini e la ricostruzione della dinamica

In base a una prima parziale ricostruzione dei fatti, il ferimento si sarebbe consumato nel territorio compreso tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Sull'episodio sono in corso accertamenti approfonditi per determinare l'esatta dinamica, il movente e l'identità dei responsabili. Le indagini sono affidate agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), ai poliziotti del Commissariato locale di San Giovanni-Barra e agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno effettuando i rilievi e raccogliendo le prime testimonianze.