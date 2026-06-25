Sul lavoro è strage continua: morto l'operaio precipitato dall'impalcatura Il comparto edilizio si conferma tra quelli maggiormente a rischio

Carmine Spirito, 66 anni, è deceduto all'ospedale del Mare di Napoli: l'operaio era ricoverato in rianimazione, in gravissime condizioni, dopo la caduta da un'impalcatura.

Insieme ma lui c'era un altro operaio, B.S., classe 1969, che ha riportato traumi alle gambe ed è ricoverato - non in pericolo di vita - all'ospedale.

I due colleghi erano impegnati nel cantiere per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano. Per cause in corso di accertamento, sarebbero caduti da un'impalcatura, da un'altezza di circa 5 metri.

L'impatto è stato violento. Le condizioni di Carmine Spirito sono apparse subito molto gravi: il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del nosocomio partenopeo.

Sull'episodio indagano i carabinieri stazione di Cicciano e quelli del NIL. L'unica certezza, al momento, è che la Campania - e la provincia di Napoli in particolare - fanno i conti con un'altra tragedia sul lavoro.