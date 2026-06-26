Terrore al centro commerciale: rapina in gioielleria, ferito un 19enne Ha tentato di reagire per difendere l'attività: i banditi gli hanno sparato

Pomeriggio di terrore e sangue all'interno del centro commerciale "Il Molino" di Sant’Antimo. Un commando composto da almeno quattro persone, con il volto completamente travisato da cappucci, ha fatto irruzione nella galleria commerciale seminando il panico tra i clienti presenti.

L'obiettivo dei malviventi era la nota gioielleria “Biondino”. Una volta fatto ingresso nel locale, i rapinatori hanno sotto posto a minaccia i due dipendenti presenti in quel momento, impugnando una pistola. Subito dopo, con brutale determinazione, la banda ha iniziato a infrangere le vetrine espositive con l'intento di fare piazza pulita dei preziosi all'interno.

Rapina a Sant'Antimo: La reazione e gli spari

Durante i concitati momenti della rapina, uno dei due dipendenti – un giovane classe 2007, figlio del titolare della gioielleria – ha tentato di reagire per difendere l'attività di famiglia. Di fronte alla reazione del ragazzo, uno dei malviventi non ha esitato a premere il grilletto: un colpo di pistola è esploso all'interno del locale, ferendo il diciannovenne alla gamba.

Arraffato il bottino, i quattro sono fuggiti rapidamente lungo la galleria, guadagnando l'uscita del centro commerciale per poi dileguarsi a tutta velocità a bordo di un SUV.

I soccorsi e le indagini

Il giovane ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale "San Giuliano" di Giugliano in Campania. Secondo le prime informazioni mediche, fortunatamente, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi scientifici e il sopralluogo all'interno della gioielleria. Il valore complessivo dei gioielli sottratti è ancora in corso di quantificazione, ma il bottino sarebbe ingente.

Il dettaglio: Nella fretta di fuggire, i rapinatori hanno perso diversi preziosi lungo il percorso. I gioielli caduti a terra sono stati prontamente recuperati e sequestrati dai militari dell'Arma poco dopo il loro arrivo.

Le indagini sono ora serrate: i Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e della zona circostante per ricostruire l'esatta dinamica del colpo e identificare la targa del veicolo utilizzato per la fuga.