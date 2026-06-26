Grave incidente nel morto di Napoli: si stacca rimorchio, camionista in ospedale L'uomo è in codice rosso all'ospedale del Mare: si indaga per ricostruire la dinamica

Un camionista è rimasto gravemente ferito nel porto di Napoli nel tardo pomeriggio di oggi nel corso delle operazioni di movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare, dove i sanitari si sono apprestati a sottoporlo a un intervento chirurgico d'urgenza.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 18 durante le operazioni di prelievo di un container dal camion. Secondo una prima ricostruzione, il container non sarebbe stato correttamente sganciato dal rimorchio del veicolo: quando la gru ha agganciato il carico e ha iniziato a sollevarlo, ha trascinato con sé anche il rimorchio. Quest'ultimo, a un certo punto, si è staccato ed è precipitato da un'altezza di circa un metro e mezzo. Il conducente del camion si trovava ancora nella cabina di guida al momento dell'incidente.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e l'Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro sono coordinati dalla Procura di Napoli.