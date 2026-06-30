Lavora in giardino, tocca un cavo scoperto e muore folgorato: tragedia assurda Ennesima morte bianca in Campania, la vittima aveva 54 anni

Ancora una tragedia sul lavoro in Campania. L’ultima vittima si chiamava Salvatore Russo, 54 anni: è morto folgorato a Quarto, in provincia di Napoli.

L'operaio è morto sul colpo, inutili i soccorsi

Il tragico incidente si è verificato in tarda mattinata quando i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti - allertati dal 118 - in via Casalanno 1 G., dove l'uomo, operaio, è rimasto folgorato ed è morto sul colpo. Dai primi accertamenti si ritiene che la vittima, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione in un giardino - secondo la ricostruzione dei Carabinieri - avrebbe toccato inavvertitamente con un qualche attrezzo un cavo scoperto. Per l’operaio inutile ogni soccorso.

Aperta un'inchiesta dalla magistratura

La salma, su disposizione dell'autorita' giudiziaria, è stata sequestrata. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità del tragico infortunio che allunga in maniera allarmante la scia di morti bianche in Campania. Anche in questo caso drammatico si dovrà verificare se tutte le misure di sicurezza erano state rispettate.