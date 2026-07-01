Bimba di due anni positiva alla cannabis: è ricoverata in ospedale a Napoli Indagini in corso da parte dei carabinieri

Una bimba di soli 2 anni è giunta nella notte, accompagnata dalla madre 33enne all'ospedale Santobono di Napoli dove è risultata positiva al Thc (principio attivo della cannabis).

Allertati dai sanitari, sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia Vomero: da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare - riferiscono i militari - che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità.

La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.