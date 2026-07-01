Centenario SSC Napoli, comunicato ufficiale del club: gli eventi in programma Il club azzurro ha presentato i primi dettagli del programma dei festeggiamenti per il Centenario

La SSC Napoli compie 100 anni nel 2026, in particolare la data simbolica di riferimento è quella del 1º agosto. Era il 1926 quando è nata la più grande passione azzurra che ha conquistato la maggior parte dei napoletani.

Per celebrare questo importante traguardo, il club ha strutturato un ricco programma lungo tutto l’arco dell’anno, come annunciato in conferenza stampa dal presidente Aurelio De Laurentiis. La società tramite comunicato ha reso noto ai tifosi del Napoli quelli che sono i primi dettagli di questa lunga festa.

Centenario Napoli: il programma del club

La celebrazione dei 100 anni della SSC Napoli inizierà il 6 luglio a bordo della MSC con la presentazione della maglia celebrativa. Il Napoli ha reso noto anche il logo che caratterizzerà questo questi festeggiamenti: la N grande racchiusa all’interno della parola CENTO.

I successivi appuntamenti prenderanno forma nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro con un’esposizione di memorabilia che stupirà i tifosi azzurri.

A Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la memoria del Club attraverso installazioni speciali allestite all’interno dei Fan Village. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, che contribuirà al racconto storico del Centenario. Il percorso troverà ulteriore sviluppo con eventi di approfondimento durante la stagione.

Cento anni SSC Napoli: festa grande il 1º agosto

La data simbolica è quella del 1 agosto, giorno in cui il Club sta organizzando una grande festa con i tifosi del Napoli nel cuore della città, come rivelato dal comunicato. Il claim dei festeggiamenti sarà “PE’ CIENT ANN”

Il Club e la città festeggeranno il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli. I tifosi saranno protagonisti insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che nel corso dell’anno prenderanno parte a diversi momenti celebrativi.

Appuntamenti internazionali ed il film in autunno

La festa continuerà con appuntamenti internazionali e con un film dedicato ai 100 anni del Napoli che verrà rilasciato alle sale in autunno.

Il Centenario proseguirà nei mesi successivi anche oltre i confini cittadini, con due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani e ai sostenitori partenopei nel mondo. In autunno sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dai suoi albori ai giorni nostri.

Inoltre, il programma sarà arricchito anche con una collaborazione con Treccani, partner culturale del Centenario, che dedicherà una propria pubblicazione a un club calcistico per la prima volta nella sua storia.