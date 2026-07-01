SSC Napoli, ufficiale data d’avvio della campagna abbonamenti 26/27: i dettagli Al via anche la campagna abbonamenti per la stagione 26/27 del Napoli: i dettagli

Il Napoli insieme ai suoi tifosi si prepara a vivere una nuova stagione tinta d’azzurro. Nell’attesa di presentare il tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato, il Club ha già ufficializzato la data d’avvio della campagna abbonamenti.

In un anno speciale in cui il Napoli si prepara a festeggiare i suoi 100 anni con un ricco calendario dei eventi spalmato su tutta l’annata, i tifosi avranno un ruolo da protagonista nelle celebrazioni.

Campagna abbonamenti 2026/27: quando parte?

Secondo quanto rivelato dal comunicato ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito, la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 avrà avvio il 10 luglio, dopo la presentazione della maglia celebrativa che avverrà il 6 a bordo della MSC World Europe.

Di seguito il comunicato del Club:

Il 10 luglio sarà lanciata la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno poi svelate le divise Away e Third.