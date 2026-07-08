Truffa del carburante a Napoli: arrestato un 44enne L'intervento della polizia

La polizia ha arrestato un 44enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per truffa. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti presso un distributore di carburanti in via Reggia di Portici, a seguito della segnalazione di un soggetto che, anziché rifornire i veicoli, versava il carburante in alcune taniche che aveva poco distante.

Pertanto, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi del distributore. Dopo poco è sopraggiunta un’autovettura; in quei frangenti, il conducente, dopo essere sceso dal veicolo, si è diretto verso il totem preposto al pagamento con carte bancarie e, dopo aver autorizzato la transazione, è rientrato nell’auto.

A quel punto, il 44enne, fingendosi un benzinaio, ha iniziato il rifornimento e, dopo aver raggiunto l’importo richiesto dal cliente, ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina, attendendo che il conducente si allontanasse.

Poco dopo, gli operatori hanno notato che l'uomo dopo aver prelevato alcune taniche da un contenitore per rifiuti, ha iniziato a riempirle con il carburante residuo della medesima operazione di rifornimento.

Preso atto di quanto riscontrato, gli agenti sono prontamente intervenuti, bloccando il predetto. Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che l’ignaro automobilista aveva rifornito il proprio veicolo per un importo di 20 euro, mentre il finto benzinaio aveva erogato ulteriori 82 euro di carburante nelle taniche.