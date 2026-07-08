Pe’ Cient’anne, al via campagna abbonamenti 26/27 SSC Napoli: prezzi e dettagli Da venerdì 10 luglio partirà la campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2026/27

Nell’anno del Centenario il Napoli dedica ai tifosi uno spazio da protagonisti. A partire da venerdì 10 luglio saranno in vendita gli abbonamenti per la prossima stagione 2026/27. Nei primi giorni la campagna sarà riservata agli Abbonati 2025/26, che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Cento” per esercitare il diritto di prelazione e poter confermare il proprio posto, cambiare settore o anche tipologia di abbonamento.

Dal 3 agosto si aprirà invece la vendita libera, aperta a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.

L'abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online, con possibilità di rateizzazione dell'importo. Per l’anno del Centenario, la SSC Napoli ha scelto di confermare i prezzi della stagione 2025/26: sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà dunque possibile seguire la squadra al Maradona a partire da 14 euro a partita.

Abbonamento SSC Napoli: sconti e date

L’abbonamento è disponibile in due formule: Versione ITALIA (con 20 gare), che include 19 partite di Serie A e 1 di Coppa Italia; Versione FULL (24 gare), che include anche tutte e 4 le partite casalinghe della League Phase di UEFA Champions League. Per i tifosi più giovani, sia Abbonati 25/26 che nuovi abbonati, sono previste tariffe agevolate: Under 14, con sconto medio del 50% rispetto alla tariffa intera, applicato in tutti i settore; ed Under 30, con sconto medio del 25% rispetto alla tariffa intera, applicato nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida. Gli Abbonati 2025/26 che rinnoveranno in Fase 1 avranno inoltre accesso alla tariffa scontata Ridotto Cento, riservata esclusivamente a questa finestra di prelazione.

Per l’abbonamento ITALIA è possibile effettuare il cambio utilizzatore su 5 gare, mentre per quello FULL su 10 gare. La Campagna Abbonamenti 2026/27 è strutturata in due fase: FASE 1 per i RINNOVI dalle ore 12:00 del 10/07 fino alle ore 23:59 del 2/08; FASE 2 per la VENDITA LIBERA dalle 12:00 del 3/08 alle ore 23:59 del 16/08.

Prezzi abbonamento SSC Napoli 2026/27

I prezzi variano in base alla versione dell’abbonamento ed in base a se si tratta o meno di un rinnovo. Infatti, per gli abbonati 2025/26 è previsto uno sconto. Di seguito la tariffa per i RINNOVI della VERSIONE ITALIA (con 20 gare, esclusa Champions League)

Curve Inferiori: Intero: 330 €; Under 30: 250 €; Under 14: 170 €

Curve Superiori: Intero: 580 €; Under 30: non prevista; Under 14: 300 €

Distinti Inferiori: Intero: 770 €; Under 30: 600 €; Under 14: 400 €

Distinti Superiori: Intero: 1.020 €; Under 30: non prevista; Under 14: 525 €

Distinti Superiori Premium: Intero: 1.200 €; Under 30: non prevista; Under 14: 625 €

Tribuna Nisida: Intero: 1.260 €; Under 30: 980 €; Under 14: 650 €

Tribuna Posillipo: Intero: 1.850 €; Under 30: non prevista; Under 14: 950 €

Tribuna Posillipo Premium: Intero: 2.150 €; Under 30: non prevista; Under 14: 1.100 €

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Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card).