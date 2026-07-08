Ruba un bracciale ad un giovane: bloccato dai militari e arrestato dalla polizia

Gli agenti del settore operativo della polizia ferroviaria di Napoli centrale, impegnati nell’ambito del piano "Stazioni sicure, sono intervenuti in piazza Garibaldi poiché una pattuglia dell’esercito Italiano aveva fermato un uomo in forte stato di agitazione.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che poco prima, si era impossessato di un bracciale in argento, strappandolo dal polso di un giovane in transito nei pressi della stazione centrale.
Gli agenti hanno quindi controllato il predetto, trovandolo in possesso del bracciale appena sottratto.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.