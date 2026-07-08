Maltratta il padre per soldi e aggredisce gli agenti: arrestato L'intervento lampo della polizia ha scongiurato il peggio

La polizia ha arrestato un 48enne per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dei commissariati San Carlo-Arena e Poggioreale, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi al padre e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva aggredito e minacciato. Inoltre, lo stesso, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire nei loro confronti aggredendoli fisicamente con calci e pugni, finché non è stato bloccato e tratto in arresto.