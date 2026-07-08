Tragedia assurda a Scampia: bambina precipita da una finestra e muore Indagini in corso

Tragico mercoledì di luglio a Napoli. Per cause in corso di accertamento, una bambina di soli 12 anni è morta nel quartiere Scampia dopo essere precipitata al suolo dalla finestra di un'abitazione. É successo al decimo piano in via Labriola nella zona meglio nota dei sette palazzi.

L'impatto è stato violentissimo e non c'è stato scampo. Troppo gravi i traumi e le lesioni riportati in varie parti del corpo.

Urla e dolore tra la gente. In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118, Una corsa disperata contro il tempo, ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile. La dodicenne è morta sul colpo dopo quel volo spaventoso. Non si sa al momento con esattezza cosa realmente è accaduto.

Le forze dell'ordine immediatamente allertate, stanno cercando di ricostruire l'accaduto e l'esatta dinamica della tragedia. Indagini in corso per fare piena luce su questa assurda tragedia.