Palpeggia una donna e scappa: arrestato un uomo per violenza sessuale L'intervento della polizia in piazza municipio a Napoli

La polizia ha arrestato un 42 enne, irregolare sul territorio nazionale, per violenza sessuale. L'uomo è stato, anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli agenti del commissariato Decumani e del IV reparto mobile di Napoli, hanno notato una giovane donna in evidente stato di agitazione che, indicando un uomo poco distante intento a darsi alla fuga, ha raccontato ai poliziotti che lo stesso, poco prima, con un gesto repentino, l’aveva palpeggiata.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato in via Santa Brigida, trovandolo in possesso di un coltello a doppia lama di 10 cm circa.