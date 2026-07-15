Afragola, operazione tutela della salute: sequestrato studio medicina estetica Il bilancio è di tre persone denunciate per esercizio abusivo della professione

La polizia locale della città di Afragola diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo in materia sanitaria.

Questa mattina gli agenti hanno prima preso appuntamento presso un centro medico abusivo ubicato in Piazza Castello e poi si sono presentati per ricevere una consulenza e dare inizio ad alcuni trattamenti estetici invasivi a base di medicinali e tramite uso di siringe.

Durante le fasi della visita quando l’operatore stava per procedere alla iniezione sul viso tramite una siringa, gli agenti si sono qualificati.

E’ stata ispezionata tutta la struttura di circa 150 mq munita dinumerosi macchinari e strumentazioni necessarie per gli interventi medicina estetica, siringe, creme varie per il viso, acido iafuronico, filler, vitamine e bio rivitallizzanti.

Sono state identificate alcune clienti presenti all’interno dello studio. Dagli accertamenti è emerso che lo studio era in attività in dispregio alle normative sanitarie di riferimento regionali e nazionali.

I presenti all’interno dello studio sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione ela struttura è stata sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria. Sequestrato il cellulare usato per gli appuntamenti.