Secondigliano: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato il giovane a bordo strada che stava confabulando, con fare guardingo, con delle persone a bordo di un’auto. Il 19enne, alla vista degli operatori, si è immediatamente allontanato all’interno di un parco poco distante ma è stato repentinamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Dagli accertamenti eseguiti l'uomo è stato trovato in possesso di una borsa frigo con all’interno 27 involucri di hashish, 31 di marijuana e 1.375 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.