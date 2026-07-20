Torre del Greco, la furia davanti alle figlie: 34enne accoltella la compagna Arrestato per tentato omicidio. La cronaca dell'aggressione

Un pomeriggio di ordinaria violenza si è trasformato in tragedia sfiorata tra le mura domestiche. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco con l’accusa di aver accoltellato la compagna, una giovane donna di 25 anni, al culmine di una violenta lite scatenata, sembrerebbe, da motivi di gelosia.

L’aggressione e l’allarme dei familiari

L’episodio si è consumato all’interno dell’abitazione della coppia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al culmine dell'ennesimo alterco, l'uomo avrebbe afferrato un coltello, ferendo la compagna all'addome. La brutalità dell'aggressione è stata aggravata dalla presenza, nella stanza, delle due figlie minori della coppia, costrette ad assistere alla furia del genitore. A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari, che hanno immediatamente contattato il 112. Il tempestivo intervento dei militari dell'Arma ha evitato conseguenze ben più drammatiche.

Una casa devastata dalla violenza

Quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, si sono trovati di fronte a uno scenario di devastazione. Mobili rovesciati, cornici e quadri distrutti, e vetri in frantumi sparsi ovunque: elementi che delineano un quadro di tensioni pregresse e di una rabbia che, come confermato dalle prime indagini, non sarebbe un episodio isolato. I litigi tra i due, alimentati da una gelosia morbosa, avrebbero caratterizzato il clima familiare già da tempo.

Le condizioni della vittima e il provvedimento giudiziario

La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le ferite riportate all'addome sono state giudicate guaribili dai medici in 20 giorni. Sebbene non sia in pericolo di vita, il trauma psicologico subito dalla donna e dalle minori rimane una ferita aperta su cui gli inquirenti stanno ora indagando. Il 34enne, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di competenza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'uomo dovrà ora rispondere di lesioni personali aggravate.

L’attenzione al contrasto della violenza di genere

Questo episodio, avvenuto in provincia di Napoli, riaccende prepotentemente i riflettori sull'emergenza della violenza domestica. Le forze dell'ordine e le istituzioni continuano a ribadire l'importanza di denunciare ogni segnale di pericolo, invitando le vittime a rivolgersi ai centri antiviolenza e al numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, per ottenere supporto immediato e uscire dalla spirale della violenza prima che sia troppo tardi.