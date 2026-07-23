Turista scippata a Porta Nolana: preso l' autore Le avrebbe strappato una collanina d'oro provocandole anche lesioni

È stato convalidato l'arresto dell'uomo ritenuto responsabile dello scippo ai danni di una turista straniera avvenuto nei giorni scorsi nella zona di Porta Nolana, a Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l'indagato avrebbe strappato dal collo della donna una collana d'oro, provocandole anche lesioni durante l'azione. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto avrebbe inoltre opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti, ferendo un operatore della Polizia Locale e aggredendo anche un familiare della vittima.

L'attività investigativa condotta dalla Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha consentito di ricostruire l'accaduto e di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria, che aveva disposto la custodia dell'uomo in attesa del giudizio per direttissima.

Nel corso dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto in relazione all'ipotesi di rapina. In un primo momento è stata disposta la traduzione dell'indagato presso la casa circondariale di Poggioreale, mentre successivamente il Collegio giudicante ha applicato la misura degli arresti domiciliari, con divieto di allontanarsi dall'abitazione e di comunicare con persone diverse dai conviventi.

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno degli scippi nelle aree a maggiore afflusso turistico della città, con la Polizia Locale che ribadisce l'impegno nelle attività di controllo e di contrasto ai reati predatori.