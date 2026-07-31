Terremoto, crolli e frane in strada: 10 feriti a Pozzuoli Verifiche in corso

Risultano 8 persone ferite, anche con fratture, dopo la scossa di terremoto di questa sera, ai Campi Flegrei, che ha toccato magnitudo 4.7 ed e' la piu' forte registrata negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Il Coc è attivo a Pozzuoli e sono in corso verifiche.

La scossa più forte

Si tratterebbe di persone che erano nel comune di Pozzuoli, dove e' stato rilevato l'epicentro. Lo sciame sismico e' ancora in corso e dopo il forte terremoto delle 19.46, l'Ingv ha registrato altre 13 scosse di minore intensita', superiori a magnitudo 1.

I danni a Pozzuoli

Nel comune di Pozzuoli si sono registrati diversi crolli e cadute massi. Da quanto si apprende, al momento, un edificio e' stato dichiarato inagibile.

Verifiche in corso

E' stato interrotto il servizio di trasporto della linea su ferro Comuna, a causa delle verifiche in corso e per il crollo di un muro limitrofo ai binari.

La protezione civile informa

In seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei, dalla riunione dell'Unità di Crisi, presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, è emerso che in seguito alla scossa dieci persone sono rimaste ferite lievemente e alcuni edifici disabitati sono crollati. Si è inoltre verificato il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, a Napoli, che ha provocato disagi all'alimentazione della rete elettrica tra Napoli e Pozzuoli, sul posto sono già al lavoro i tecnici per ripristinare la rete. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo. Alcuni smottamenti e frane di lieve entità si sono verificati sul territorio. Sono attive le aree di accoglienza di via Terracina a Napoli e il Palatrincone a Pozzuoli.