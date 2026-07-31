Terremoto, nuova scossa alle ore 22: magnitudo 3.8, terrore nei Campi Flegrei Il sindaco alla popolazione: mantenere la calma. Inagibile il molo di Pozzuoli

Altra forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei dopo quella di magnitudo 4.7 avvenuta alle 19.49. Alle ore 22 si è verificata una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli dalla sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. La scossa, avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei e nella città di Napoli, è avvenuta a una profondità di 3 km.

Porto chiuso a Pozzuoli

Il porto di Pozzuoli è stato chiuso dopo la forte scossa di Terremoto registrata in serata. Il sisma ha provocato profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine del porto commerciale, facendo emergere dubbi sulla sicurezza e sulla stabilità. Per questo è stato disposto lo stop a tutti i collegamenti marittimi in partenza e in arrivo dallo scalo flegreo.

Le corse sospese per le isole

La chiusura comporterà la sospensione di oltre quaranta corse quotidiane, tra traghetti e mezzi veloci, programmate da e per Ischia e Procida. Il provvedimento è stato disposto dal comandante della Capitaneria di porto di Pozzuoli, tenente di vascello Agostino Galati.

Le comunicazioni

Al momento le compagnie di navigazione non hanno ancora comunicato eventuali riprogrammazioni dei collegamenti verso altri porti. L'assessore ai trasporti della regione Campania Mario Casillo ha preannunciato che nella mattinata di domani le banchine saranno con ogni probabilità sottoposte a verifiche tecniche per accertare l'entità dei danni e valutare la possibilità di una riapertura dello scalo. La situazione assume particolare rilievo in considerazione dell'intenso traffico previsto nel fine settimana, con l'avvio del mese di agosto e il conseguente considerevole aumento dei flussi turistici diretti verso Ischia e Procida.

Iniziata la distribuzione di acqua in strada

E' partita in serata da parte del Comune di Pozzuoli la distribuzione di acqua e generi di prima necessità per le persone che dopo la scossa di terremoto di questa sera sono scese in piazza. In tanti sono ancora sul lungomare. Al Coc di Monte Ruscello la situazione viene seguita minuto per minuto e le squadre dei tecnici già sono al lavoro dopo le segnalazioni, numerose, di crolli di cornicioni. Verifiche in corso anche nella zona dei Gerolomini, dove si è verificato il distacco di un costone. Il traffico è ancora sostenuto sia nella zona dell'Anfiteatro e di piazza Capomazza. Gente in strada anche ad Arco Felice. Nessuno problema a Monte Ruscello. Per l'assistenza ai cittadini, è attivo l'HUB del Palatrincone, servito da navette da/per le aree di attesa in via di allestimento: lungomare Pertini; largo del Ricordo; Parco Urbano via Vecchia delle Vigne (C9); Agnano Pisciarelli via Paolella; Arco Felice (Vittorio Emanuele) e piazza a Mare